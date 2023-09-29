وزارة العمل: دورة تدريبية لفتيات شمال سيناء على مهنة الخياطة

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء بدأت فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 14 متدربة بمركز التدريب المهني ببئر العبد، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، في إطار سعي المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب لخدمة أبناء المحافظة من الشباب والفتيات لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهني للشباب واكسابها المهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم والمشاركة في عمليات التنمية.

مديرية العمل بشمال سيناء

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، أن المديرية حريصة على حث الشباب ودعوتهم للحصول على البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها المديرية لهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وخارجها، وإكسابهم مهارات تساعدهم في إيجاد فرص عمل مناسبة.

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة صباح الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر 2023، بساحة أحد فنادق الإسكندرية، ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي الهمم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومشاركة 31 شركة خاصة.

وبحسب تصريحات وكيل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال اليوم الجمعة، أن وزير العمل حسن شحاتة سيقوم خلال جولته، بمتابعة عملية استخراج كعب عمل إلكتروني لأول مرة، في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل نحو التحول الرقمي، والاستفادة من "التكنولوجيا" في الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفًا أن الوزير شحاتة سوف يشهد أيضًا فيلم تسجيلي عن الدور الذي تقوم به مديرية عمل الإسكندرية في خدمة المواطن، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة أحد الفنادق لتوفير فرص عمل لذوي همم، في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما سيشهد الوزير فقرة للإرشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، وسيتفقد معرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة.