الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الملابس الطبية بالمنوفية، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

فرص العمل 

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 100 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

مميزات فرص العمل 

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ومواصلات.

طرق التقديم 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في السادات، المنوفية، أو الاتصال على 0482656051، والتواصل مع المدير المسئول مايكل جرجس.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023.

فرص العمل الجديدة متوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، سوهاج، دمياط، القليوبية، أسيوط، قنا، الغربية، المنوفية والمنيا.

وفي تخصصات: مدير فرع، رئيس فريق، أخصائي تمويل، محاسبين، مهندسين، مشرفين سكن، أفراد أمن، علاقات عامة، خدمة نزلاء، مندوبي مبيعات، سكرتارية، مندوبي مبيعات، مسئول سلامة وصحة مهنية، فنيي جميع التخصصات، وجميع أعمال الفندقة، عمال خياطة بكل الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وزارة العمل فرصة عمل شركات صناعة الملابس الطبية وظيفة ذوى القدرات الخاصة

مواد متعلقة

للشباب حتى 35 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

الأكثر قراءة

بعد عاصفة دانيال.. هل تشهد مصر عاصفة التنين من جديد؟ (خاص)

"كلنا عدينا بصعوبات".. معلول يوجه نصائح لموهوبى "كابيتانو مصر"

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

رفضت مساعدته.. القبض على متهم بإلقاء القمامة على سيارة سيدة بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات