لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الملابس الطبية بالمنوفية، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 100 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

مميزات فرص العمل

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ومواصلات.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في السادات، المنوفية، أو الاتصال على 0482656051، والتواصل مع المدير المسئول مايكل جرجس.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023.

فرص العمل الجديدة متوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، سوهاج، دمياط، القليوبية، أسيوط، قنا، الغربية، المنوفية والمنيا.

وفي تخصصات: مدير فرع، رئيس فريق، أخصائي تمويل، محاسبين، مهندسين، مشرفين سكن، أفراد أمن، علاقات عامة، خدمة نزلاء، مندوبي مبيعات، سكرتارية، مندوبي مبيعات، مسئول سلامة وصحة مهنية، فنيي جميع التخصصات، وجميع أعمال الفندقة، عمال خياطة بكل الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.