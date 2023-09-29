وزير العمل: الإثنين المقبل ملتقى توظيف وعقود عمل لذوي الهمم

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة صباح الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر 2023، بساحة فندق الهيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي الهمم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومشاركة 31 شركة خاصة.

وبحسب تصريحات وكيل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال اليوم الجمعة، أن وزير العمل حسن شحاتة سيقوم خلال جولته، بمتابعة عملية استخراج كعب عمل إليكتروني لأول مرة، في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل نحو التحول الرقمي، والاستفادة من "التكنولوجيا" في الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفا أن الوزير شحاتة سوف يشهد أيضا فيلم تسجيلي عن الدور الذي تقوم به مديرية عمل الأسكندرية في خدمة المواطن،وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة فندق الهيلتون جرين بلازا لتوفير فرص عمل لذوي همم،في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما سيشهد الوزير فقرة للارشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة،وسيتفقد معرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة.

رابط التقديم في ملتقى التوظيف

ودعا وكيل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، شباب محافظة الإسكندرية إلى سرعة الدخول على الرابط الاليكتروني المخصص للتقديم وهو:https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register/Index ، ويمكن الدخول على رابط هذا الفيديو لشرح طريقة التقديم والإختيار:https://youtu.be/8OemhkOF-bM،وكذلك دعاهم للحضور يوم الملتقى ومعهم كافة المستندات المطلوبه من صور للبطاقة الشخصية وشهادة التخرج،والموقف من التجنيد،على العنوان التالي:امام قاعة الزهراء-فندق هيلتون جرين بلازا بسموحة- الإسكندرية.