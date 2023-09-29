وزارة العمل ترصد نتائج أعمال تطوير "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" (صور)

تقرير مصور نشرته وزارة العمل اليوم الجمعة، رصدت فيه نتائج أعمال التطوير بـ"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة، قارنت فيه بين حالة الوحدة قبل وبعد التطوير.

ورصد التقرير، معاناة المواطنين من الزحام الشديد، والوقوف خارج الوحدة في حرارة الشمس، أو تحت الأمطار، وسرعة تطوير الوحدة، ليتماشى مع استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة الوزارة نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز الوحدة بهذا الشكل، لاستقبال المواطنين، مشددًا على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدميِ.

متابعة يومية لمستوى الخدمات

وأضاف التقرير أن هناك متابعة يومية لمستوى الخدمات، وعملية سير العمل وتلقى طلبات المواطنين بـ "الوحدة" التي تتبع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وكذلك رصد تعامل العاملين بالوحدة مع "الجمهور" في توضيح مراحل التقديم على العمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية،وطبيعة عقود العمل، والتأكد من تراخيص شركات إلحاق عمالة يتعامل معها المواطنون، وغيرها من "المعلومات" التي يطلبها المواطن بشأن العمل بالخارج، وكيفية الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.

من ناحية أخرى، يفتتح وزير العمل حسن شحاتة صباح الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر 2023، بإحدى فنادق الإسكندرية، ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي الهمم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومشاركة 31 شركة خاصة.

وبحسب تصريحات وكيل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال اليوم الجمعة، أن وزير العمل حسن شحاتة سيقوم خلال جولته، بمتابعة عملية استخراج كعب عمل إلكتروني لأول مرة، في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل نحو التحول الرقمي، والاستفادة من "التكنولوجيا" في الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف أن وزير العمل يشهد أيضًا، فيلمًا تسجيليًا حول الدور الذي تقوم به مديرية عمل الإسكندرية في خدمة المواطن، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة فندق الهيلتون جرين بلازا لتوفير فرص عمل لذوي همم، في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يشهد الوزير فقرة للإرشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، وسيتفقد معرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة.

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