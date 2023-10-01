عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص
ننشر الإجازات الرسمية 2024 كاملة للموظفين والموظفات يهتم الكثير بالبحث عنها بالمصالح الحكومية، حيث كل الفئات تنتظر الإجازات الرسمية 2024 سواء أكانت الإجازات الدينية، أو الإجازات الوطنية، أو الإجازات الأسبوعية.
الإجازات الرسمية 2024
- تأتي إجازة عيد الميلاد المجيد في مصر: في يوم الأحد 7 يناير 2024.
- تأتي إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في مصر: في يوم الخميس 25 يناير 2024.
- تأتي إجازة وقفة عيد الفطر المبارك في مصر: في يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.
- تأتي إجازة عيد الفطر المبارك في مصر: من الأربعاء 10 إلى السبت 13 أبريل 2024.
الإجازات الرسمية 2024 في مصر
- تأتي إجازة عيد تحرير سيناء في مصر: في يوم الخميس 25 أبريل 2024.
- تأتي إجازة عيد العمال في مصر: في يوم الأربعاء 1 مايو 2024.
- تأتي إجازة شم النسيم في مصر: في يوم يوم الاثنين 6 مايو 2024.
- تأتي إجازة وقفة عرفات في مصر: في يوم السبت 15 يونيو 2024.
- تأتي إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر: من الأحد 16 إلى الأربعاء 19 يونيو 2024.
الإجازات الرسمية 2024 للمعلمين
- تأتي إجازة 30 يونيو في مصر: في يوم الأحد 30 يونيو 2024.
- تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في مصر: في يوم الأحد 7 يوليو 2024.
- تأتي إجازة ثورة 23 يوليو في مصر: في يوم يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
- تأتي إجازة المولد النبوي الشريف في مصر: في يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.
- تأتي إجازة 6 أكتوبر وعيد القوات المسلحة في مصر: في يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
الإجازات الرسمية 2024 بالمدارس
وفي سياق منفصل، بشأن عطلات المدارس 2024 التي تأتي مع انتخابات الرئاسة مقرر أن يتم الاقتراع باللجان بالمدارس بالمواعيد التالية في حين الإعادة:
-اليوم الأول يوم انتخابات الرئاسية: يوافق الاثنين 8/1/2024.
-اليوم الثاني أيام الانتخابات الرئاسية: يوافق الثلاثاء 9/1/2024.
-اليوم الثالث أيام الانتخابات الرئاسية: يوافق الأربعاء 10/1/2024.
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