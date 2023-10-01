الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2023.. وعطلات نهاية الأسبوع

الاجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية يوميا منذ أول أيام شهر أكتوبر 2023 حيث يحصل موظفي الدولة على إجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري والذي من شأنه وضع معايير لعلاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها.

الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2023

يضم شهر أكتوبر إجازة رسمية وحيدة هى إجازة ذكرى احتفالات أكتوبر وتكون يوم 6 أكتوبر في ذكر نصر القوات المسلحة المصرية على جيش الاحتلال الإسرائيلي 1973 م حيث تعد تلك الحرب هى النواة الأولى لاستعادة سيناء الحبيبة ويصادف الاحتفال هذا العام يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

ويحصل موظفي القطاعين العام والخاص على إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي يعطي يوما بديلا للاجازات الرسمية التي تصادف عطلات نهاية الأسبوع، وذلك حيث تعد الإجازات الرسمية سواء كانت وطنية أو دينية أو قومية من المناسبات التي تمنح فيها الدولة إجازات بأجر كامل.

عطلات نهاية الأسبوع في شهر أكتوبر 2023

يتخلل شهر أكتوبر الجاري العديد من العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة في كافة محافظات الجمهورية وهي كما يلي:-

الجمعة 6 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

السبت 7 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

الجمعة 13 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

السبت 14 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

الجمعة 20 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

السبت 21 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

الجمعة 27 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

السبت 28 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

وذلك الإضافة إلى يوم الخميس 5 أكتوبر والتي تعد من الاجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2023 الوحيد وأخر إجازات عام 2023 الرسمية.

اجازة طلاب المدارس في انتصارات أكتوبر 2023

يحصل كافة طلاب المدارس على إجازة رسمية في انتصارات أكتوبر هذا العام يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، وذلك خلال الأسبوع الأول للدراسة حيث انطلق العام الدراسي يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية.