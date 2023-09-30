موعد إجازه ٦ أكتوبر 2023 والعطلات الأسبوعية خلال الشهر

موعد إجازه ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ والعطلات الأسبوعية خلال الشهر، سؤال تداول بكثرة من قبل الكثير على خلال الساعات الماضية مع اقتراب بدء الشهر الجديد غدًا الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين المواظفين منهم والعاملين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد اجازه ٦ اكتوبر ٢٠٢٣ والعطلات الأسبوعية خلال الشهر.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من العاملين والموظفين والطلاب بكافة المراحل التعليمية المختلفة لمعرفة موعد إجازة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ والعطلات الأسبوعية خلال الشهر إستعدادًا للإجازة وتقضية وقت ممتع، يرصد لكم موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية وإليكم تفاصيل موعد اجازه ٦ اكتوبر ٢٠٢٣ والعطلات الأسبوعية خلال الشهر.

موعد اجازة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان له، عن موعد اجازه ٦ اكتوبر ٢٠٢٣ للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وموعد الإجازة يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2023:

إليكم جدول العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2023 للإستمتاع بها مع الأهل والأقارب بعيدًا عن روتين العمل اليومي والضغوطات، ونرصد لكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 (إجازة رسمية في ذكرى القوات المسلحة).

2 - يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

3 - يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

4 - يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

5 - يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

6 - يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

7 - يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

8 - يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية)

9 - يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).