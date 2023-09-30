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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الاول ٢٠٢٣-٢٠٢٤

الإجازات
الإجازات

مواعيد الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣-٢٠٢٤ من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية.

وتصدر مواعيد الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣-٢٠٢٤ تريند البحث عبر محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين والطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بمحافظات مصر.

وتزداد عمليات البحث خلال الفترة الماضية من قبل المواطنين العاملين والموظفين وأيضًا أولياء الأمور لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الاول ٢٠٢٣-٢٠٢٤، للاستمتاع بالعطلة مع الأهل والأقارب بعيدًا عن روتين العمل الشاق.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من  المواطنين العاملين والموظفين بمحافظات مصر لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية ، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الاول ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد المولد النبوي

مواعيد الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الاول ٢٠٢٣-٢٠٢٤

1 - يوم 6 أكتوبر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد.

2 - يوم 7 من شهر يناير 2024 احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

3 - يوم 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة.

4 - وستبدأ إجازة منتصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد فى الفصل الدراسي الثاني 2024

وفي السطور التالية نعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد فى الفصل الدراسي الثاني 2024، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

1 - موعد بداية الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024.

2 - ميعاد انتهاء الترم الثاني: الخميس 6 يونيو 2024.

3 - موعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

4 - موعد امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 1 يونيو 2024.

5 - موعد امتحانات الثانوية العامة: السبت 15 يونيو 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول فى المدارس الأزهرية 2023-2024

6 أكتوبر.. مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد المولد النبوي

والجدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 والتي تشمل مواعيد الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الاول ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث من المرتقب أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 -2024 من يوم 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى 8 يونيو 2023 بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات.

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6 أكتوبر.. مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد المولد النبوي

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد المولد النبوي

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