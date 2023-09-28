الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رغم الإجازات الرسمية.. الشهر العقارى يفتح أبوابه أمام المواطنين لعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة

الشهر العقاري
الشهر العقاري

قال مصدر بمصلحة الشهر العقاري، إن مكاتب التوثيق تعمل في العطلات الرسمية لاستقبال المواطنين الذين يرغبون في تحرير توكيلات للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر أن مكاتب الشهر العقاري، تعمل اليوم الخميس التي يتزامن فيه إجازة المولد النبوي الشريف، كما تعمل المكاتب غدا الجمعة، وذلك للتيسير على المواطنين في توثيق تأييدات مرشحي الرئاسة 2024.

وشهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة القاهرة توافد المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، تأييدا لترشحه لفترة رئاسة ثالثة، وواصل المواطنون لليوم الرابع على التوالي، توافدهم على مكاتب الشهر العقاري بمحافظة القاهرة لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأييد ترشحه لفترة رئاسة ثالثة.

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توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى ببدر لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسى

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مواطنون: أجرينا توكيلات تأييد للرئيس السيسى لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة

 

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