الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواطنون: أجرينا توكيلات تأييد للرئيس السيسى لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

توافد المواطنون لليوم الرابع على التوالي، على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؛ حيث تعد توكيلات المواطنين (التأييدات الرئاسية)، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعرب المواطنون من داخل مكاتب التوثيق عن فرحتهم بمشاركتهم بالعرس الانتخابي، مؤكدين أن مشاركتهم أتت انطلاقا من واجبهم تجاه الوطن، ورغبة منهم في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة.

من جانبه، قال على محمدين القناوي (عامل)، إنه حرص على تحرير توكيل للرئيس السيسي، لأنه شاهد وعاصر بنفسه الإنجازات المحققة في عهده، من طرق، وتطور في المنظومة الصحية، والدعم الاجتماعي.

وأضافت سعاد عبدالفتاح صبور (طالبة جامعية)، أنها جاءت اليوم لإجراء توكيل تأييد للرئيس السيسي، كنوع من رد الجميل له على ما بذله ويبذله في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أنه من بين أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وجعلتها فخورة بالتطور الذي تشهده مصر حاليا، مشروع (حياة كريمة)، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم؛ لتحسين معيشة المواطنين البسطاء وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

بدوره، أكد الحاج رجب المنزلاوي (موظف بالمعاش)، أنه جاء لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ساهم في علاجه من فيروس الالتهاب الكبدي (سي)، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، مؤكدا أنه ليس هناك أهم من صحة المواطنين في المقام الأول، والتي اهتم بها الرئيس السيسي من خلال الحملات الصحية الموجهة للمرأة، أو القضاء على فيروس سي، وكذلك الانتهاء من قوائم انتظار العمليات.

وامتدت طوابير المواطنين أمام مكاتب التوثيق المختلفة التابعة للشهر العقاري بالعاصمة لعشرات الأمتار، وسط أجواء احتفالية؛ حيث حرص عدد من المواطنين على اصطحاب أطفالهم، الذين حملوا الأعلام الوطنية وصور الرئيس السيسي.

 العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية

وتنوعت الحشود الممتدة أمام مكاتب الشهر العقاري، بين النساء، والرجال، وكبار السن؛ حيث حرص الجميع على إجراء التوكيلات، مشاركة منهم في العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت مكاتب توثيق الرحاب، ومدينتي، وبركة الحاج بالمرج، والمقطم (الأسمرات)، والسيدة زينب، وعين شمس، وحلمية الزيتون، وبولاق أبوالعلا، و15 مايو، وقصر النيل، والبساتين، وحلوان، والأزبكية، وبدر، وحدائق القبة، ومصر الجديدة، توافدا مكثفا من قبل المواطنين، الذين أشادوا بالإجراءات الميسرة لاستخراج التوكيلات.

txt

بعد الإعلان عن موعدها.. الانتخابات الرئاسية تحتل التريند "تحليل بيانات"

txt

"الغد": "الوطنية للانتخابات" حريصة على تنظيم الانتخابات الرئاسية بصورة تليق بمصر

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين بالداخل.

الانتخابات الرئاسية توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية للانتخابات رئاسة الجمهورية مكاتب الشهر العقاري لجمهورية الجديدة

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

هل تم تبكير الانتخابات الرئاسية؟.. المستشار أحمد بندارى يوضح

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

وفاة الفنانة نجاح سلام.. صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر"

موعد صرف أرباح شركات قطاع البترول للعام المالي 2023

تشييع جثمان نجاح سلام من مسجد الخاشقجى ببيروت.. غدًا

أهالى بنها يشكرون الرئيس السيسى على التطوير وإنشاء ممشى أهل مصر

حازم عمر يستقيل من مجلس الشيوخ استعدادًا للترشح لانتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات