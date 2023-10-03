الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بانوراما حرب أكتوبر.. نزهة تناسب إجازة الخميس المقبل فى ذكرى يوم النصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

 

خلال ساعات، يحتفل المصريون، بعيد القوات المسلحة، ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، وقد قرر مجلس الوزراء، منح العاملين إجازة رسمية يوم الخميس الموافق  الخامس من أكتوبر بمناسبة ذكرى ملحمة النصر، على أن يستأنف العمل صباح الأحد الموافق 8 أكتوبر، كذلك الحال بالنسبة للمدارس، وإجازة رسمية أيضّا بأجر كامل للقطاع الخاص، وإجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

 

عاجل.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى "نصر أكتوبر"

وتعتبر إجازة 6 أكتوبر فرصة للموظفين للاستمتاع بأوقاتهم في الفعاليات والاحتفالات التي يتم تنظيمها في هذه المناسبة الوطنية؛ وتعد بانوراما حرب السادس من أكتوبر، التي تقع بمنطقة صلاح سالم، من أبرز الأماكن الترفيهية التي يحبذ كثيرون الذهاب إليها خلال الإجازات، والتي تتضمن عددًا من الأنشطة، يحتاج النشء الجديد إليها لمعرفة بطولات المصريين.


تاريخ البانوراما 


تم إنشاء البانوراما بالتعاون بين مصر وكوريا الشمالية عام 1983 تخليدًا لذكرى انتصار مصر في حرب السادس من أكتوبر، ويحيط بجدران المبنى لوحات وصور تمثل المعارك التي خاضتها جيش مصر ضد المحتل بدءًا بالمعركة التي خاضها الملك نارمر لتوحيد القطرين ومرورًا بالمعركة التي طرد فيها أحمس الهكسوس في عام 1520 قبل الميلاد، معركة المنصورة ضد الفرنسيين عام 1250، معركة بورسعيد ضد العدوان الثلاثى عام 1956، وأخيرًا نصر أكتوبر في عام 1973 حيث هزم الجيش المصري قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أشهر معالم البانوراما

يعد المسرح الدائري، من أهم معالم بانوراما حرب أكتوبر، حيث يطل علي لوحة زيتية عملاقة ومجسم لمسرح المعركة، مزودة بأنظمة مؤثرات صوت وضوء تفاعلية، لتحكي تفاصيل الحرب وملحمة العبور، وشاشة سينمائية يتم من خلالها عرض أفلام تجسد حرب أكتوبر المجيدة.

القوات المسلحة حرب السادس من أكتوبر اجازة رسمية القطاع الخاص القطاع العام

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عاجل.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى "نصر أكتوبر"

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