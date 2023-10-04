الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسى الأول للمدارس 2024

الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول للمدارس 2024.. يشهد الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ إقبالًا كبيرًا من المواطنين والطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، حيث يتصدر مواعيد الإجازات الرسمية تريند البحث عبر محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع "جوجل".

مواعيد الإجازات الرسمية في المدارس الترم الأول 2023-2024



6 أكتوبر بمناسبة انتصارات أكتوبر.

7 يناير 2024 عيد الميلاد المجيد.

25 يناير 2024 بمناسبة الثورة.

تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول للمدارس 2024.. الخريطة الزمنية

حددت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى 8 يونيو 2024، بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة.

وستبدأ الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024 في يوم 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024، وستكون امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد 14 يناير 2024، وبالنسبة لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني، ستبدأ امتحاناتهم في الثلاثاء 9 يناير 2024، هذه المعلومات صرحت بها وزارة التربية والتعليم.

الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول للمدارس 2024



وحددت الخريطة الزمنية موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي 2023 -2024 والتي ستبدأ يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول 2023 2024 يوم الخميس 8 فبراير 2024 لكل الصفوف الدراسية.

فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 للمدارس الحكومية يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



ووفقا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم، من المرتقب أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024.



وأوضحت وزارة التعليم أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

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