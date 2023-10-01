مكتوب| دعاء بداية الدراسة 2023-2024 لتوفيق والسداد لطلاب المدارس

يحظى دعاء بداية الدراسة 2023-2024 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام العام الدراسي الجديد حيث انتظم الطلاب بالفعل في المدارس الحكومية والخاصة في كافة المراحل التعليمية منذ اليوم الأول وفقا للمخطط الزمني للعام والذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

دعاء بداية الدراسة 2023-2024 مكتوب

يكرر أولياء أمور الطلاب في كافة المراحل التعليمية العديد من الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء بداية الدراسة 2023-2024 حيث يرغبون في توفيق ونجاح أبنائهم في حياتهم الدراسية والتي تتلخص فيما يلي:-

اللهم أني أسألك حفظ النبين.. وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.. برحمتك يارب العالمين.. اللهم اجهعل ألسنتنا عامرة بذكرك.. وقولوبنا بخشيتك.. وأسرارنا بطاعتك.. إنك على كل شيء قدير.

اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى الوهم.. وأكرمنا بأنواع المعرفة والفهم.. وافتح علينا بمعرفة العلم.. وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك.. وانشر علينا من خزائم رحمتك.

اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين بحكمتك.. وذكرهم ما نسوا يا ذا الجلال والإكرام.. إنك على كل شيء قدير.

اللهم صل صلاة كاملة.. وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد.. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق.. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.. واحلل العقده من لساني يفقه قولي.. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلال أنت تجعل الحزن متى شئت سهلا.

اللهم انصرني على من بغي على.. رب اجعلني لك شاكرا.. ولك ذاكرا.. ولك رهابا.. ولك مطوعا.. ولك أواها منيبا.. اللهم أقبل توبتي.. وأجب دعوتي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 لطلاب الشهادة الإعدادية والنقل يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه منذ عدة شهور لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك يستمر الفصل الدراسي الأول 12 أسبوع دراسي.

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