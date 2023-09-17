الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ بالأزهر: هذا وقت قبول الدعاء والاستغفار

الدعاء
الدعاء

قال الدكتور على عثمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الأخير، ويضيف: "هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟"، لافتا إلى أنه لابد أن نختار هذه الأوقات لنستغفر الله ليجيب دعائنا.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "فى هذه الفاضلة يقبل الله فيها الدعاء، وعلينا أن نكثر من الاستغفار هذه العبادة الجليلة التى تمحى الذنب وتستره".

واستكمل: "علينا أن نطرق أبواب الله، فى الأسحار وصفاء النفس، ولازم ندعى الله، الصحابة كانوا قليلا ما ينامون فى وقت الأسحار، وهو الثلث الأخير من الليل"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/SNKpaxxX1us?si=Cff9nfNQe6RfFWeA

الدكتور على عثمان الأزهر الشريف الأزهر جامعة الأزهر الشريف فضائية الناس مع الناس

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