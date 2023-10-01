به تطمئن القلوب.. دعاء فجر الأحد 1 أكتوبر 2023

يهتم المسلمون على مدار اليوم بترديد الدعاء والذكرـ فمنهم من يحرص على دعاء الفجر، ويستغل الكثير ساعات الليل وما قبل الفجر والغالبية يهتم بحفظ أهم الأدعية الموروثة من القرآن والسنة.

فضل الذكر على العباد

وللذكر والدعاء فضل كبير على العبد في الحياة وبعد الممات، في تقربه من ربه وتزود صلته به، كما أنه يطمن قلبه ويسعده، فقال تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، كما حثنا الله عز وجل على ذكره دومًا في الصلاة وما بعدها وقبلها وفقًا لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما روت عنه السيدة عائشة، يذكر الله في كل أحيانه.

دعاء فجر الأحد 1 أكتوبر 2023

وفي إطار حرص “الدستور” على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نقدم في السطور الآتية بعض من الأذكار والأدعية المستحب ترديدها صباحًا وقبل الفجر.

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– اللَّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلَّا أَنْتَ. (مرَّة واحدة) * من قالها موقنًا بها حين يُصبح ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك حين يُمسي.

– رَضيـتُ بِاللهِ رَبًّـا وَبِالإسْلامِ ديـنًا وَبِمُحَـمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم نَبِيًّـا. (3 مرَّات) * من قالها حين يُصبح وحين يُمسي كان حقًا على الله أن يُرضيه يوم القيامة.

– اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ مُحَمَّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك. (4 مرَّات)

أذكار وأدعية الفجر من القرآن والسنة

– سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْـقِه، وَرِضـا نَفْسِـه، وَزِنَـةَ عَـرْشِـه، وَمِـدادَ كَلِمـاتِـه. (3 مرَّات) –

اللَّهمَّ عافِني في بدَني، اللَّهمَّ عافِني في سمعي، اللَّهمَّ عافِني في بصري، لا إلهَ إلَّا أنت. (3 مرَّات)

– اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكُـفر، وَالفَـقْر، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَـبْر، لا إلهَ إلَّا أَنْـتَ. (3 مرَّات)

– اللَّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في الدُّنْـيا وَالآخِـرَة، اللَّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في ديني وَدُنْـيايَ وَأهْـلي وَمالـي، اللَّهُـمَّ اسْتُـرْ عـوْراتي وَآمِـنْ رَوْعاتـي، اللَّهُـمَّ احْفَظْـني مِن بَـينِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفـي وَعَن يَمـيني وَعَن شِمـالي، وَمِن فَوْقـي، وَأَعـوذُ بِعَظَمَـتِكَ أَن أُغْـتالَ مِن تَحْتـي. (مرَّة واحدة)

– يَا حَيُّ يَا قيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيثُ أصْلِحْ لِي شَأنِي كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي طَـرْفَةَ عَيْنٍ. (3 مرَّات)