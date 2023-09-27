فى يوم المولد النبوى.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 27-9-2023

يبحث الكثير من المسلمين في يوم الأربعاء 27 سبتمبر عن أذكار الصباح لاستغلال يوم مولد النبي محمد أفضل استغلال، حيث يكون هذا اليوم 12 ربيع الأول يوم أن ولد الهدى، و من أفضل الأيام التي ينتظرها المسلم كل عام لنيل الفضل والثواب بكثر ذكر النبي والصلاة عليه إضافة إلى الأدعية اليومية المنقولة من القرآن والسنة.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 12 ربيع الأول

يردد المسلمون دعاء الصباح بصورة يومية للتقرب من الله وطلب الرزق في بداية اليوم، فللذكر فضل كبير على المسلم، وهو نعمة كبرى، ومنحة عظمى، به تستجلب النعم، وبمثله تستدفع النقم، وهو قوت القلوب، وقرة العيون، وسرور النفوس، وروح الحياة، وحياة الأرواح. ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، لا يستغني عنه المسلم بحال من الأحوال.

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 27-9-2023

وهناك العديد من أدعية و أذكار الصباح المنقولة في كتب الذكر ونقل السنة ومنها مايلي:

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ. إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ).

(اللَّهمَّ أجرني منَ النَّارِ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا، ورزقًا طيِّبًا، وعملًا متقبَّلًا، اللَّهمَّ بك أُحاوِلُ، وبك أُقاتِلُ، وبك أُصاوِلُ).

من أذكار الصباح.. لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ، لَهُ لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجدِّ مِنكَ الجدُّ).

بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربى إنها ساعة الفجر اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله. اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وعلى آله وصحبة في كل لمحة ونفس وبعدد كل معلوم لديك وبقدر محبتك فيه، وصل على سيدنا نحمد صلاة تزيل بها عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام والفقر.