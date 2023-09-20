الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| هاني تمام يوضح أذكار الصباح والمساء وسر توصية النبى بها (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن أذكار الصباح والمساء، تحفظ الإنسان وتقيه من الحسد والشرور، وتجعله دائما فى حفظ الله طوال اليوم، لافتا إلى أن أذكار الصباح يجب أن يكون توقيتها بعد صلاة الفجر.
 

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وأضاف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال حلقة برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية : "أذكار المساء يجب قولها بعد صلاة المغرب، ويمكن قولها بأى طريقة سواء كنت متوضئا أم لا، سواء نائما أو جالسا أو واقفا أو فى المواصلات".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول من يقول: (أصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمد، وهو على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخيرَ ما بَعـده، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَر ما بعْـده، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكـبر، رب أَعـوذُ بِكَ منْ عـذاب في النـارِ وعـذابٍ في القَـبْر)، من يقوله كان حقا على الله أن يتم عليه نعمته".

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، قالت إذا فات وقت أذكار الصباح بفوات وقتها فيستحب قضاؤها عند تذكرها، والأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى يُنال أجرُها كاملًا؛ فثواب قراءة الأذكار في وقتها أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها، ولكن نرجو من الله تعالى ألَّا يحرم مَن قام بقضاء تلك الأذكار مِن واسع فضله وكرمه وثوابه؛ حيث إن هناك من العلماء من قال: إن ثواب القضاء لا يقل في الأجر عن ثواب الأداء لا سيما إذا فات وقتها بعذر.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس البيت أذكار الصباح والمساء وقيتها بعد صلاة الفجر قولها بعد صلاة المغرب

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