قناة الناس| هاني تمام يوضح أذكار الصباح والمساء وسر توصية النبى بها (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن أذكار الصباح والمساء، تحفظ الإنسان وتقيه من الحسد والشرور، وتجعله دائما فى حفظ الله طوال اليوم، لافتا إلى أن أذكار الصباح يجب أن يكون توقيتها بعد صلاة الفجر.





وأضاف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال حلقة برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية : "أذكار المساء يجب قولها بعد صلاة المغرب، ويمكن قولها بأى طريقة سواء كنت متوضئا أم لا، سواء نائما أو جالسا أو واقفا أو فى المواصلات".



وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول من يقول: (أصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمد، وهو على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخيرَ ما بَعـده، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَر ما بعْـده، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكـبر، رب أَعـوذُ بِكَ منْ عـذاب في النـارِ وعـذابٍ في القَـبْر)، من يقوله كان حقا على الله أن يتم عليه نعمته".

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، قالت إذا فات وقت أذكار الصباح بفوات وقتها فيستحب قضاؤها عند تذكرها، والأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى يُنال أجرُها كاملًا؛ فثواب قراءة الأذكار في وقتها أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها، ولكن نرجو من الله تعالى ألَّا يحرم مَن قام بقضاء تلك الأذكار مِن واسع فضله وكرمه وثوابه؛ حيث إن هناك من العلماء من قال: إن ثواب القضاء لا يقل في الأجر عن ثواب الأداء لا سيما إذا فات وقتها بعذر.

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