الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| ما هي شروط الصلاة والفرق بينهما؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ الصلاة لها شروط ومقسمة إلى قسمين شروط وجوب وشروط صحة.

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وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء،  خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الإنسان كي تجب عليه الصلاة يجب أن تتوافر فيه شروط بأن يكون مسلما بالغا وعاقلا وخلوه من الاعذار الشرعية سواء حيض أو نفاس عند المرأة، مؤكدا أن هذه الأمور هي شروط الوجوب فإذا توفرت في الإنسان وجبت عليه الصلاة.

وأوضح “كمال” أنّ هناك أمور أخرى يجب أن توجد لصحة الصلاة وهي شروط صحة الصلاة وتتوافر في الإنسان قبل الصلاة حتى تكون صلاته صحيحة؛ أهمها الطهارة من الحديثين سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، لافتا إلى أنه لا يوجد فرق في هذا الشرط بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة؛  مستشهدا بقول الله تعالى في كتابه العزيز:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا). 

وتابع الشيخ محمد كمال، أن الآية صريحة وواضحة فالإنسان إذا أراد تأدية الصلاة التي أمره الله تعالى بها، عليه ان يكون طاهرًا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة حائض حتى تتطهر). 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس برنامج فتاوى الناس شروط الصلاة شروط الوجوب شروط الصحة

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