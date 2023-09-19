الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح حكم من نوى قضاء صلوات فائتة وتوفى قبل أن يتمها (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إلى قناة الناس الفضائية، مفاده "ما حكم من نوى قضاء صلوات فائتة وتوفى قبل أن يتمها؟".

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وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، اليوم الإثنين، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "إذا تركت الصلاة واستغفرت الله وعزمت على قضاء هذه الصلاة وبدأت في قضائها، ولكن توفيت قبل أن تكملها فالله يعفو عنك، لأن العفو مرتبط بالنية والاستغفار والعزم فى قضاء ما عليك من صلوات".

وأوضح أنه في تلك الحالة لا شيء على المصلي؛ لأنه عزم أن يقضي ما عليه من صلوات فائتة، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن يصلي أحد مكان أحد.

وقت سابق، أكد الشيخ أحمد وسام أن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة ولا تسقط بالتوبة أو الاستغفار، موضحًا أنه على من فاتته الصلاة مدة قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاة من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، مشيرًا إلى أن أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قول سيدنا محمد صلّي الله عليه وسلم: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثله.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة

 

قناة الناس برنامج فتاوى الناس قضاء الصلاة الاستغفار النية

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