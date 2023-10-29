لجميع سنوات النقل.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وبداية الإجازة 2023-2024

يتسأل طلاب سنوات النقل في مراحل التعليم الابتدائي والإعداد والثانوي عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك للاستعداد لها بالمذاكرة والمراجعة بوقت كافي ومن المفترض أن ينتهي التيرم الأول في العام الدراسي الحالي 2023 -2024 يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات التيرم الأول في هذا العام وفقًا للخريطة الزمنية، حيث يتطلع العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة هذه المواعيد بالإضافة إلى مواعيد امتحانات نصف العام.

وفي السطور الأتية تستعرض الدستور كل ما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 ومواعيد امتحانات نصف العام المرتقبة في 2024.

موعد امتحانات التيرم الأول عام 2024

وحسب قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التيرم الأول بدأ في 30 سبتمبر 2023 على أن ينتهي في 25 يناير 2024، وستبدأ امتحانات التيرم الأول في الأحد 14 يناير 2024، كما ستبدأ امتحانات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية في الثلاثاء 9 يناير 2024.

إجازة منتصف العام 2023-2024



وحسب خريطة وزارة التربية والتعليم الصادرة في بداية العام والمنشورة عبر حسابها على منصة التواصل "فيسبوك"، تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتمتد إجازة نصف العام لأسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

إقرأ أيضًا:للابتدائي والإعدادي والثانوي.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث سينطلق يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024. كما ستبدأ امتحانات الترم الثاني في يوم السبت 25 مايو 2024، وستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة في السبت 15 يونيو 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

ووفقًا لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، إلا أن كل إدارة تعليمية لها الحرية من قبل مديرين الإدارات في ترتيب الجدول الامتحاني للمواد التي سيؤدي الطالب الامتحان بها، بشرط أن تبدأ الامتحانات في 6 مايو حتى 23 مايو المقبل.