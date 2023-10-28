للابتدائي والإعدادي والثانوي.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024

يتسأل طلاب سنوات النقل عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024، لا سيما بعد انتهاء نحو نصف الترم الأول، ويحاول الطلاب معرفة موعد الامتحانات للاستعداد لها بوقت كافي ومذاكرة المنهج ومراجعته جيدًا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024

وسبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024 وأوضحت أنه سيتم بدء امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل في التعليم الابتدائي والإعدادي وصفوف النقل في التعليم الثانوي والفني أيضًا يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024

أما بالنسبة لإجازة نصف العام 2024، فستبدأ لطلاب صفوف النقل يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وستستمر لمدة أسبوعين كاملين، سوف تنتهي إجازة نصف العام في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

ووفق خريطة العام الدراسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب صفوف النقل، فسوف تبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 في مدارس التعليم الفني.

وفيما يخص خريطة العام الدراسي 2023-2024، فسيتم بدء الفصل الدراسي الأول للطلاب في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر وسينتهي في يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024. وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 في مدارس التعليم الفني.

وستبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

وحسب بيان وزارة التربية والتعليم الصادر قبل بداية العام الدراسي الجاري فإن الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وسينتهي في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

من المفترض امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

وستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024. وستبدأ امتحانات الثانوية العامة في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

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وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، سيتم توحيد الإجازة.

الجدير بالذكر أن فترة إجازة نصف العام ونهاية العام تأتي ضمن فترة الدراسة الفعلية ومنصوص عليها قانونًا.