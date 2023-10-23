امتحانات نصف العام حددتها وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 -2024، والتي تم وضعها مسبقًا في أغسطس الماضي، على أن تحدد كل مدرسة أو جامعة ترتيب مواد الامتحان وفق ظروفها، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات نصف العام 2024 في المدارس والجامعات.

موعد امتحانات نصف العام 2024 في المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات نصف العام 2024 مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد لتبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل يوم الأحد 14 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 24 يناير 2024، وامتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير 2024.

ويتم وضع جدول امتحانات نصف العام لكل صفوف النقل في الابتدائية والاعدادية والثانوية لكل محافظة على حدة وفق ظروفها الخاصة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن احتساب فترة امتحانات نصف العام ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

موعد امتحانات الترم الأول 2024 في الجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات موعد امتحانات الترم الاول 2024 ضمن الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 -2024، وتبدأ امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 25 يناير 2024، على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

وسيتم احتساب فترة امتحانات نصف العام ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، وسيتم توحيد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في حالة تعارض موعد الإجازة.