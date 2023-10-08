موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الحالى 2024

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، ازدادت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الحالي 2024

ومع بداية الأسبوع الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024.

ويستمر العام الدراسي الحالي 2023 /2024، لمدة 35 أسبوعًا، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم يوم السبت الماضي الموافق 30 سبتمبر 2023، بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

موعد إجازة نصف العام

ويوم 27 يناير 2024، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، وتمتد إجازة نصف العام لأسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

على أن يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، على هذا النحو:

- يوم الأحد 14 يناير 2024، بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد.

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات).

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، بشرط التقدم بطلب لـ وزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

توفير منظومة تعليمية متميزة

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليًا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.