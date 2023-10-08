الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الحالى 2024

وزير التعليم
وزير التعليم

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، ازدادت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الحالي 2024

ومع بداية الأسبوع الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024.
ويستمر العام الدراسي الحالي 2023 /2024، لمدة 35 أسبوعًا، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم يوم السبت الماضي الموافق 30 سبتمبر 2023، بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

موعد إجازة نصف العام 

ويوم 27 يناير 2024، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، وتمتد إجازة نصف العام لأسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

على أن يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، على هذا النحو:

- يوم الأحد 14 يناير 2024، بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد.

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات).

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، بشرط التقدم بطلب لـ وزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

txt

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ومواعيد بداية ونهاية العام الدراسي

توفير منظومة تعليمية متميزة

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليًا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

اقرأ أيضًا

اعرف مواعيد امتحانات نصف العام 2024 

امتحانات الفصل الدراسي الأول صفوف النقل العام الدراسي الجديد 2023-2024 جميع المراحل التعليمية إجازة نصف العام الدراسي

مواد متعلقة

التقرير الأسبوعي لأبرز أنشطة وزارة التربية والتعليم

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

السيدة انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

مدعى الحق المدنى فى "طبيب الساحل": المتهمون خريجو أزهر ودرسوا علوم الدين

مقتل الرائد الإسرائيلى أور يوسف من وحدة المستعربين "دوفدفان".. (صور)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يدعو سكان قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم "فورًا"

الرئيس السابق للموساد: الهجوم فاجأنا وعدد الصواريخ التى أطلقتها حماس يفوق الخيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شركات طيران دولية تلغى رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يدمّر منازل كبار قادة حماس فى غزة

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال 3 آخرين فى الخليل