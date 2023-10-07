اعرف مواعيد امتحانات نصف العام 2024

مواعيد امتحانات نصف العام 2024.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 ومواعيد امتحانات نصف العام، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عنها.

مواعيد امتحانات نصف العام 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024 بدأ يوم 30 سبتمبر 2023 إلى أن ينتهي الخميس 25 يناير 2024، ويأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024،على هذا النحو:

- بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد يوم الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024



مواعيد امتحانات نصف العام 2024.. وستكون إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024 وأضافت “التعليم” أنه يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024، كالتالي:

- موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد انطلاق الترم الثاني 2023

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024 وحتى الخميس 6 يونيو 2024.

وسيبدأ امتحانات الترم الثاني في هذه الفترة يوم السبت 25 مايو 2024، بينما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة في السبت 15 يونيو 2024.

وفي أول أيام الدراسة للعام الدراسي الجديد، وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، رسالة إلى المعلمين والمعلمات، مشجّعًا إياهم على أداء رسالتهم المقدسة في صنع جيل منتج ومبدع، والعمل على تطوير المنظومة التعليمية بجميع جوانبها، كما دعا الله عز وجل ليوفقهم في أداء هذه الأمانة وتحقيق هذه الرسالة، لصالح وطننا الغالي.

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