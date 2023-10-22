الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاسبوع الاخير من أكتوبر.. مصادر تكشف لـ"الدستور" ضوابط امتحانات الشهر لسنوات النقل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد الاختبارات الشهرية لصفوف النقل، خلال أيام.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات الشهرية لن تكون موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، على أن تبدأ خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

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وشددت الوزارة في منشور وزّع على الإدارات والمدارس، ضرورة إعلان جداول امتحانات الشهر فى أماكن واضحة بالمدارس والإدارات التعليمية، وتكون الامتحانات فيما درسه الطالب خلال شهر أكتوبر.

كما أعلنت  المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية  إنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى الحالى 2023/2024، ورقيًا بالمدارس.

وأكدت أن معلم الفصل هو المسئول عن عقد امتحان الشهر للطلاب خلال اليوم الدراسي، ويكون الامتحان فى الجزء المقرر الذى درسه الطالب منذ بداية العام الدراسى.

وأكدت المديريات أن الغياب بدون عذر يحرم الطالب من درجات امتحان الشهر.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية، بالوقوف دقيقة حداد خلال طابور الصباح بالمدارس على مستوى الجمهورية، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق

الامتحانات الشهرية لصفوف النقل الامتحانات الشهرية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم

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