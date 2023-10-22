الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم" تقيم مستوى "العربي والرياضيات" على 12 ألف طالب برابعة ابتدائي

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إجراء تقييم وطني في الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، شمل عينة ممثلة في 12 ألف و314 تلميذًا بـ245 مدرسة ومعهد ممن أنهوا دراسة منهج الصف الرابع، وروعي فيها التمثيل القائم للمجتمع الأصلي من حيث نوعية التعليم، ونوعية المدارس والجنس ومن حيث المستوى الاجتماعي الاقتصادي ومن حيث الأقاليم العاصمة والوجه البحري والوجه القبلي القناة، كما طبقت الاستبيانات على 490 معلما ممن درسوا اللغة العربية والرياضيات لهؤلاء التلاميذ و245 مديرا أو شيخ معهد أو من يقوم بعملهم في المدارس التي شملتها عينة التطبيق.

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واشتملت الأدوات (اختبار اللغة العربية، اختبار الرياضيات، موضحة أنه كان الغرض الأساسي من تطبيق الاستبيانات هو جمع بيانات عن السباق التعليمي في كل من المحاور الثانية طرق التدريس وأنشطة التعلم أساليب التقييم والمتابعة إدارة الصف، بيئة التعلم ومصادره) وتم تحديد أربعة مستويات معيارية متدرجة تصف الأداء المتوقع من التلاميذ الذين أتموا دراسة منهج الصف الرابع في اللغة العربية والرياضيات عند كل مستوى من مستويات التحصيل وهي متقدم كافه، مبتدئ، أقل من مستوى الصف، كما تم تحديد الدرجة الحدية التي تفصل بين كل مستوى معياري للماء، والمستوى الأننى منه، ليتم تقييم الأداء في ضوئها.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة الأساسية للتقييم الوطني تمت فى أبريل 2023، وبلغت عينة الدراسة الأساسية (12.875) من بين التلاميذ الذين درسوا ما لا يقل عن 85% من مقرري اللغة العربية والرياضيات في المنهج المطور للصف الرابع.

ومن جهته، وضح الدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، النقاط الرئيسية من التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي فى الرياضيات واللغة العربية، أن الغرض من برنامج التقييم الوطني، وضع نظام مؤسسي قائم على المنهج العلمي، لجمع أدلة دقيقة وموثقة بشكل دوري منتظم، لمراقبة التقدم في تعلم التلاميذ اللغة العربية والرياضيات بنهاية الصف الرابع الابتدائي.

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وتابع الدكتور رمضان، خلال كلمته بورشة العمل حول تعزيز مهارات القراءة والكتابة بحضور وزير التعليم، أن هناك تقييم تأثير المناهج المطورة في اطار مشروع تطوير التعليم وقد استهدف تطبيق خطر الأساس لتقييم 5 نواتج تعلم أساسية مشتقة من تحليل اطار منهج الصف الرابع في اللغة العربية كالآتي: الاستماع، المفردات، القراءة الأدبية، القراءة المعلوماتية، الكتابة.

ولفت رئيس المركز القومي للامتحانات، إلى أن مقارنة بين مستويات التلاميذ في اللغة العربية، كما موضح بالصور المرفقة.

وتابع أن مقارنة بين مستويات التلاميذ في اللغة العربية، والرياضيات، كالتالى:

أولا: اللغة العربية: 

أقل من مستوى الصف: 

تقييم خط أساسي ٣٠.٢% 

التقييم الأساسي ٣٠.٢% 

مبتدئ 

تقييم خط أساسي ٤٧.٣% 

التقييم الأساسي ٤٥.٣% 

كفء 

تقييم خط أساسي ١٩% 

التقييم الأساسي ٢٠.٣% 

متقدم 

تقييم خط أساسي ٣.٥% 

التقييم الأساسي ٤.٢% 

ثانيا: الرياضيات

أقل من مستوى الصف:  

تقييم خط الأساس ١٨.٢% 

التقييم الأساسي ١٧% 

مبتدئ 

تقييم خط الأساس ٤٨.٩% 

التقييم الأساسي ٥٠.٧% 

كفء

تقييم خط الأساس ٢٩.٢% 

التقييم الأساسي ٢٨% 

متقدم 

تقييم خط الأساس ٣.٧% 

التقييم الأساسي ٤.٣% 

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الرياضيات للصف الرابع الابتدائي منهج الصف الرابع اللغة العربية والرياضيات اختبار اللغة العربية اختبار الرياضيات تقييم وطني

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