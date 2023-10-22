"التعليم" تنظم ورشة عمل لتعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية اليوم

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ورشة عمل بعنوان تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنعقد الورشة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين، وذلك اليوم الأحد وغدا الاثنين 22 و23 أكتوبر الساعة 9:30 صباحا بأحد فنادق القاهرة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023- 2024

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي بدأت السبت 30 سبتمبر الماضي، وتستمر إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024، باجمالي عدد اسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي:-

١- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات)، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

٧_بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.