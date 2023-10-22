الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تنظم ورشة عمل لتعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية اليوم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تنظم  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ورشة عمل بعنوان تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنعقد الورشة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين، وذلك اليوم الأحد وغدا الاثنين 22 و23 أكتوبر الساعة 9:30 صباحا بأحد فنادق القاهرة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023- 2024

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي بدأت السبت 30 سبتمبر الماضي، وتستمر إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024، باجمالي عدد اسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي:-

١- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات)، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

٧_بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

 

ورشه عمل تعزيز مهارات القراءة الخريطة الزمنية وزارة التربية والتعليم جميع المراحل التعليمية مدارس الحكومية إجازة نصف العام

مواد متعلقة

وزير التعليم يوجه بوقوف طلاب المدارس غدًا دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين

توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف المرحلة الإعدادية

المهن التعليمية تعلن دعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية

حجازى: الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسى آمن ومنضبط

"مديريات التعليم" تطالب الإدارات بإعلان جداول اختبارات شهر أكتوبر

وزير التعليم فى السويس لتفقد وافتتاح عدد من المدارس

حجازي: الانتهاء من الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية ورحلة التطوير مستمرة

عاجل.. "التعليم" تعلن مسابقة تكميلية للمرحلة الأولى من 30 ألف معلم

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

عاجل.. عبدالمنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

عاجل.. أسئلة هامة من الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما