الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد الحصص الدراسية 2023 وتعليمات من وزارة التربية والتعليم بشأن الطلاب

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد الحصص الدراسية 2023، وذلك بعدما أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد الحصص الدراسية رسميًا على موقع الوزارة، لذلك كثر البحث من أولياء الأمور عن مواعيد الحصص الدراسية 2023، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد والذي بدأ في 30 سبتمبر الماضي في عدد من المحافظات بينما بدأ فى 1 أكتوبر فى محافظات أخرى على رأسهم محافظة القاهرة والجيزة. 

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مواعيد الحصص الدراسية 2023

بدأت وزارة التربية والتعليم فى بث الحصص المدرسية على موقعها الرسمي بداية من أمس 1 أكتوبر وذلك للصفوف بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي وهذه الحصص يتم شرحها بأكفاء المعلمين على مستوى جميع الصفوف الدراسية سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي. 

ويتم ذلك من خلال منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي على الرابط 

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل العام الدراسي الجديد وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائيًا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

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سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال بيان صحفى لها عن العام الدراسي الجديد أنه  سيتم سداد المصروفات الدراسية لكافة الطلاب غير القادرين، وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. 

وفى محافظة القاهرة تم انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها ٥٨١٣ مدرسة والتي تضم ٦٠٩١٠ فصل منهم ٢٨٠٧ مدرسة حكومية و٣٠٠٦ مدرسة خاصة لاستيعاب أكثر من ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.

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