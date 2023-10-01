الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول تعليق من “التعليم” على غناء “مخصماك” في الطابور

صورة من الطابور
صورة من الطابور

كشفت هالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد، عن  حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمدرسة، يغني فيها الطلاب أغنية “مخصماك” في طابور الصباح.

وقالت هالة عبد السلام لـ"الدستور"، إن المدرسة تدعى “تنيس” وموجودة فى بورسعيد.

وأضافت: “المدرسة نشرت على صفحتها الطابور الأساسي، والمنتشر خطأ لأنه كان خطأ دى جى وتم تداركه على الفور”، متابعة: “خطأ غير مقصود وسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة”. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لمدرسة وهى تقوم بعمل طابور الصباح على أغنية “مخصماك”. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــــا 

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التعليم: لم نستقبل شكاوى فى أول يوم دراسة.. وتعليمات بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بالمصروفات

 

تعليم بورسعيد أغنية “مخصماك التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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