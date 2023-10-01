أول تعليق من “التعليم” على غناء “مخصماك” في الطابور

كشفت هالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد، عن حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمدرسة، يغني فيها الطلاب أغنية “مخصماك” في طابور الصباح.

وقالت هالة عبد السلام لـ"الدستور"، إن المدرسة تدعى “تنيس” وموجودة فى بورسعيد.

وأضافت: “المدرسة نشرت على صفحتها الطابور الأساسي، والمنتشر خطأ لأنه كان خطأ دى جى وتم تداركه على الفور”، متابعة: “خطأ غير مقصود وسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لمدرسة وهى تقوم بعمل طابور الصباح على أغنية “مخصماك”.

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