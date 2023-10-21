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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد امتحانات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل

مواعيد امتحانات
مواعيد امتحانات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل

يجري طلاب صفوف النقل امتحانات شهر أكتوبر 2023 بعد تحديدها من قبل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، وتعد امتحانات شهر أكتوبر جزء أساسي من تقييم الطلاب ويتم جمع درجاتها على درجات الامتحانات النهائية، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد امتحانات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل.

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مواعيد امتحانات شهر أكتوبر 2023 لأولى ثانوي 

تعلن مديريات التربية والتعليم مواعيد امتحانات شهر أكتوبر لأولى ثانوي  وباقي صفوف النقل خلال أيام قليلة، على أن تكون مواعيد امتحانات شهر أكتوبر 2023 في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

 مواعيد امتحانات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل  

و امتحانات شهر أكتوبر جزء من ثلاثة امتحانات يجريها طلاب صفوف النقل من الابتدائي حتى الثانوي وفق قرار وزارة التربية والتعليم، ويجري الطلاب امتحانات شهر اكتوبر  في المقرر الدراسي الذي درسه خلال الشهر، وهو نفس الوضع لامتحان شهر نوفمبر، على أن يكون امتحان شهر ديسمبر هو اختبار الترم الأول مجمع لكل المنهج الذي درسه طوال هذه الأشهر.  
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ويحصل الطالب على 10% من الدرجة لامتحان شهر أكتوبر ونوفمبر، و 80% من درجة المادة لاختبار نهاية الفصل الدراسي، ويحصل على 5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك.

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امتحانات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل

حددت المدارس كيفية إجراء امتحانات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل والتي ستتم في الحصة (الثالثة والرابعة) داخل اليوم الدراسي العادي ويكون الطالب بالزي المدرسي الكامل ومعه كافة أدواته الدراسية، ويكون من الممنوع أن يترك الطالب المدرسة بعد إجراء امتحانات شهر اكتوبر إلا بعد نهاية اليوم الدراسي كاملًا، وبالتالي ممنوع الغياب نهائيًّا لأي طالب أو طالبة أثناء الامحانات، في حالة المرض على الطالب أن يحضر إلى الامتحان متخذًا كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يمتنع على الطالب تجاهل هذه الإجراءات، ويمنع وجود أولياء الأمور داخل المدرسة إلا للضرورة القصوى.

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موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس

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