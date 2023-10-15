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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الترم الأول 2024 وبداية الترم الثاني 2024

امتحانات
امتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الأول 2024 مع إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الذي بدأ في 29 سبتمبر الماضي في جميع المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الاول 2024 وبداية الترم الثاني. 

موعد امتحانات الترم الأول 2024 

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الأول 2024 لتكون يوم الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤، وبدأ امتحان امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤، تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

مدة إجازة نصف العام 2024

مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

يذكر أن الفصل الدراسي الأول بدأ يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ويستمر حتى يوم الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ويستمر حتى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات. 

موعد امتحانات نصف العام 2024 في المدارس والجامعات

موعد امتحانات نصف العام 2024 لصفوف النقل وبداية الإجازة

موعد بداية الترم الثاني 2024

وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم يبدأ الترم الثاني يوم السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤، وامتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في مصر

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