الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات نصف العام 2024 في المدارس والجامعات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

امتحانات نصف العام 2024 حددتها الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، في المدارس والجامعات والتي تم إعلانها قبل بداية العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات نصف العام 2024 في المدارس والجامعات. 

متى تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول؟

تبدأ امتحانات نصف العام 2024 في 9 يناير وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 في مصر والتي بدأت يوم السبت 30 سبتمبر 2023، على أن تكون نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024

على أن تنتهي امتحانات نصف العام 2024 وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 27 يناير 2024 حتى يوم الخميس 8 فبراير 2024، وتبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم  السبت 11 فبراير 2024.

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024؟

 حددت الخارطة الزمنية موعد امتحانات الثانويه العامه، لتكون السبت 15 يونيو 2024 على أن يتم تحديد جدول امتحانات الشعب الثلاث مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ يوم السبت 5 أغسطس 2024

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وموعد امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الحالى 2024

امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات 

وفق الخارطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في جميع الجامعات المصرية اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة في الجامعات لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتكون امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024 حيث تضع كل كلية جدولها على حدة وفق ظروفها. 

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تفاصيل عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي العام الدراسي الحالي

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