موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 سؤال تداول خلال الساعات الماضية من قبل الكثير مع بداية الفصل الدراسي الجديد.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية بمحافظات مصر، لذلك يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية مع بداية الدراسة، ونعرض لكم الان موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2023، وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، ومن المقرر يبدأ في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وسينتهي في يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الحكومية والخاصة والرسمية والرسمية للغات، وسيتم إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024 وأضافت أنه يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024، كالتالي:

امتحانات الترم الأول 2024

- موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 يوم الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيانها، أن إجازة نصف العام تمتد لأسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، منوهة إلى أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، تُعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

- وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

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