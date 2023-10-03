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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الترم الأول للجامعات 2024

الجامعات
الجامعات

موعد امتحانات الترم الأول للجامعات 2024.. بدأ العام الدراسي الجامعي الجدد 2023-2024 بـ الجامعات الحكومية، السبت الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، لذا يبحث قطاع كبير من الطلاب عن موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات 2014، وهو ما نرصده في التقرير التالي:


موعد امتحانات الترم الأول للجامعات 2024


تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا.
تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم الخميس 4 يناير 2024.
تبدأ امتحانات الترم الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
تنتهي امتحانات الترم الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.
تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.
تنتهي إجازة منتصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس حسب الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم 


وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني، بما في ذلك امتحان الجدارات الأساسية، ستبدأ في الثامن من يناير عام 2024، وستستمر إجازة الترم الأول لمدة أسبوعين، ابتداءً من 27 يناير 2024 وحتى 8 فبراير 2024.


وفي حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، سيتم توحيد الإجازة معهما. 


يجب التأكيد على أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تعد جزءًا من الأيام الدراسية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المطلوبة قانونًا.

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الخريطة الزمنية لقطاع المعاهد الأزهرية 2023-2024


في سياق متصل، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن خريطة زمنية للعام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية الأزهرية، والذي سيبدأ في السبت 30 سبتمبر الحالي، وسينتهي نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024. 


كما سيبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي في المعاهد الأزهرية والبعوث الإسلامية في تواريخ مختلفة. 


وستنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

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