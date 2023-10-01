الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطة العام الدراسي 2024| امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب المدارس

الطلاب
الطلاب

خطة العام الدراسي 2024 من أبرز الكلمات البحثية عبر موقع جوجل البحثي في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 وذلك لرغبة الملايين من الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة المخطط الزمني للعام الحالي لكافة المراحل التعليمية من الابتدائية إلى الثانوية بجميع المحافظات.

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خطة العام الدراسي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة العام الدراسي 2024 لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والذي انطلق هذا الأسبوع يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وانتظمت الدراسة في كافة المحافظات يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 وتستمر حتى يوم 5 يناير 2024 حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024.

وتنطلق إجازة نصف العام يوم 27 يناير المقبل لكافة طلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل وتستمر لمدة 15 يومًا فقط حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم 6 يونيو 2024 بمعدل 35 أسبوع دراسي وفقا للمخطط الزمني المعلن والمعتمد رسميا.

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امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب المدارس 

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية فيما تبدأ امتحانات طلاب الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وامتحانات طلاب الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو 2024 في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم الانتهاء من وضع توزيع المناهج الدراسية لكافة المواد لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية حيث تم تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف وتعتبر فترة الامتحانات للفصلين الدراسيين من ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب من نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا والتي يحصل الطلاب على درجات من خلاله.

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أفضل نصائح للطلاب في العام الدراسي الجديد 2023/2024

نرصد نصائح يجب على الطلاب الالتزام بها طوال العام الدراسي المقبل للحصول على نتائج مميزة وه كما يلي:-

  • تجنب المشاعر السلبية وتحفز الجسم من خلال الاستعداد والحماس لاستقبال عام دراسي جديد.
  • تنظيم مواعيد النوم.. والتعود على الاستيقاظ مبكرا.. وعدم السهر لساعات طويلة.
  • ضرورة ممارسة رياضة بشكل مستمر طوال العام الدراسي مثل المشي أو الجري أو الذهاب إلى الجيم.

 

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