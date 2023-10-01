الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في بداية الدراسة.. قيادات جامعة القناة تؤدي مراسم تحية العلم بكلية التربية الرياضية

مراسم تحية العلم
مراسم تحية العلم بكلية التربية الرياضية

بمراسم تحية العلم، اصطفت- صباح اليوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023- قيادات جامعة قناة السويس لتأدية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، إعلانا عن بدء الدراسة بجامعة قناة السويس للعام الجامعي 2023/2024.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة انتظام الدراسة لأكثر من 45 ألف طالب وطالبة ب 18 كلية ومعهد، مُطالبًا طلابه بالالتزام بالحضور والانتظام في المحاضرات، إلى جانب ممارسة الأنشطة الطلابية.

جاء ذلك تعقيبًا من رئيس الجامعة على بدء العام الجامعي الجديد.  

ومن مقر الجامعة القديمة بكلية التربية الرياضية - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، والعقيد فادي نبيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة بتأدية تحية العلم وسط أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون المستويات المختلفة بالكلية.

دور طلاب كلية التربية الرياضية فعال ومميز في كافة المحافل

ومن جانبه - أكد الدكتور محمد سعد زغلول أن دور طلاب كلية التربية الرياضية فعال ومميز في كافة المحافل التي يمثلون فيها الجامعة.

وفي نهاية المراسم - قدم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  رسائل للطلاب، داعيًا إياهم إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية، والتمسك بأعراف وتقاليد الحرم الجامعي، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها على كافة الأصعدة، متمنيًا لهم عام جامعي موفق، ملئ بالتحصيل العلمي والمشاركات الطلابية المتميزة.

هذا وحرص الدكتور ماجد العزازي على تقديم الشكر لقيادات الجامعة لحرصهم على مشاركة الطلاب باليوم الأول للدراسة، مهنئًا طلابه الجدد والقدامى بالعام الجامعي الجديد.

كما حرص طلاب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر وقياداتها على التقاط الصور التذكارية مع القيادات الجامعية.

جامعة قناة السويس إستعدادت بداية العام الدراسي الجديد استعداد بداية العام الدراسي 2024 بداية العام الدراسي 2023 2024 رئيس الجامعة

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