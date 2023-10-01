انتظام العملية التعليمية بمعاهد مطروح الأزهرية

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الأحد، انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية في أول أيام العام الدراسي الجديد بمعاهد الفترة الواحدة والفترتين.

جاء ذلك خلال تفقده لمعاهد إدارة مطروح التعليمية، حيث تابع انتظام الدراسة بمعاهد (بنين وفتيات عمر بن عبد العزيز الإعدادي الثانوي)، مشيدًا بالتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالتعليمات.

_ تذليل جميع المعوقات أمام الطلاب

وقدم التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي الجديد، ولجميع القائمين على العملية التعليمية، مطالبا الجميع بالتعاون والتكاتف لتيسير السبل وتذليل جميع المعوقات أمام الطلاب بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالتعليم الأزهري.

_ انتظام سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية

ومن جانبه تابع مدير عام العلوم العربية والشرعية بمنطقة مطروح الأزهرية، الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، انتظام سير العملية التعليمية بمعاهد (مطروح الإبتدائي النموذجي_وفتيات مطروح النموذجي_ بنين مطروح)، مؤكدا ضرورة تفعيل الأنشطة، والتواصل الدائم مع الطلاب والتعرف علي مشاكلهم وإيجاد حلولا عاجلة لهم والتفاعل معهم.

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منذ قليل، مدرسة الكيلو 8 للتعليم الأساسى، وذلك بحضور الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والمهندس طارق عبدالله، مدير عام فرع الابنية التعليمية بمطروح، ومجدي المنشاوى، مدير إدارة مطروح التعليمية، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، وإيناس رمزي، موجه التربية الموسيقية، والدكتورة نعمة بسيونى، موجه عام رياض الأطفال.

_ محافظ مطروح يشهد طابور الصباح

وشهد محافظ مطروح طابور الصباح والفقرات الفنية التي تم تقديمها تحت إشراف إيناس رمزي، موجه عام التربية الموسيقية، حيث استمع لشرح من المهندس طارق عبدالله، مدير عام فرع الأبنية التعليمية بمطروح، عن إنشاء المدرسة الجديدة التى تم إنشاؤها على مساحة 2305 أمتار، حيث تبلغ مساحة المبانى الفعلية 508 أمتار وتتكون من أرضي و4 أدوار متكررة بسعة 22 فصلا بتكلفة 9 ملايين جنيه.

معاهد مطروح الأزهرية

معاهد مطروح الأزهرية

معاهد مطروح الأزهرية

معاهد مطروح الأزهرية

معاهد مطروح الأزهرية