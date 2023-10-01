محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8.. ويوزع حقائب على الطلاب

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منذ قليل، مدرسة الكيلو 8 للتعليم الأساسى، وذلك بحضور الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والمهندس طارق عبدالله، مدير عام فرع الابنية التعليمية بمطروح، ومجدي المنشاوى، مدير إدارة مطروح التعليمية، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، وإيناس رمزي، موجه التربية الموسيقية، والدكتورة نعمة بسيونى، موجه عام رياض الأطفال.

_ محافظ مطروح يشهد طابور الصباح

وشهد محافظ مطروح طابور الصباح والفقرات الفنية التي تم تقديمها تحت إشراف إيناس رمزي، موجه عام التربية الموسيقية، حيث استمع لشرح من المهندس طارق عبدالله، مدير عام فرع الأبنية التعليمية بمطروح، عن إنشاء المدرسة الجديدة التى تم إنشاؤها على مساحة 2305 أمتار، حيث تبلغ مساحة المبانى الفعلية 508 أمتار وتتكون من أرضي و4 أدوار متكررة بسعة 22 فصلا بتكلفة 9 ملايين جنيه.

_ توزيع حقائب مدرسية على الطلاب

ووزع محافظ مطروح حقائب مدرسية على طلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال بالإضافة إلى توزيع مصاحف على المعلمين احتفالا بالعام الدراسى الجديد.

وقدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، التهنئة إلى طلاب المدرسة الجديدة على افتتاحها وبداية العام الدراسى الجديد مطالبا بالحفاظ على المدرسة، متمنيا لهم عاما دراسيا سعيدا.

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8