السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يناقش الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الدراسة غدًا

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع مسؤولي التعليم الفني بديوان عام المديرية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد صباح غدًا الأحد. 

وخلال الاجتماع، ناقش وكيل تعليم مطروح، اللمسات النهائية لانطلاق الدراسة، مؤكدًا للحضور ضرورة المتابعة الجادة للعملية التعليمية مع بداية العام الدراسي؛ لضمان تحقيق انطلاقة متميزة للقطاع التعليمي بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري بالإدارات التعليمية.

 تقديم الدعم الفني للمعلمين

وشدد وكيل تعليم مطروح، على مسؤولي التعليم الفني، بضرورة تقديم الدعم الفني لمعلمي التعليم الفني من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، مؤكدًَا ضرورة تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني من خلال تكاتف جميع عناصر التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي من موجهين ومعلمين في سبيل إمداد  سوق العمل بأيد عاملة ماهرة مدربة قادرة على العمل.

من جهته، عقد إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد صباح غدًا الأحد، وضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لمسار العملية التعليمية بالمدارس مترامية الأطراف والتركيز على تقييم وقياس مستوى الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية. 

وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية
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