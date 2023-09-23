السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية وذلك لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل وذلك بديوان عام المديرية.

استعدادات المدارس

وشدد وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع على أهمية الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي مع الالتزام الكامل بخطط المتابعة المتعلقة بالتوجيهات الفنية لتقييم كل جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف على السلبيات ومعالجتها فورًا وفق إطار تربوي.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن عنوان المرحلة المقبلة (الأولوية للميدان) موجهًا لموجهي عموم المواد  باستثمار الآليات التي تمتلكها  لرصد جاهزية المدارس وتحديد كل المشكلات التي تواجه مسار العمل في المدارس وحلها فورًا موجهًا كذلك بإعداد خطط متابعة أسبوعية للموجهين كافة؛ لبحث سبل سد العجز بمعلمي المواد الدراسية والبدء فورًا في تنفيذ خطة ندب العاملين بالأقسام الإدارية بالإدارات الفنية ويومين على الأقل في إطار خطة المديرية لسد العجز وفق الإمكانيات المتاحة.

ختام فعاليات النشاط الصيفي 

وفي سياقٍ آخر، تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ختام فعاليات النشاط الصيفي للتربية الفنية والمكتبات والمركز السيكولوجي بمدرسة السادات في حي الشروق بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية.

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالتفعيل المتميز لخطة الأنشطة التربوية على مدار أشهر الصيف والتي تم استثمارها لاكتشاف وصقل المواهب وتنمية مهارات الطلابفي كل المجالات، مقدما التحية لتوجيهات عموم الأنشطة التربوية تقديرًا للمجهود المتميز خلال المرحلة الماضية وتحقيق مراكز متقدمة بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.

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