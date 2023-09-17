"تعليم مطروح": فتح باب التقديم لمدرسة الزراعة المطرية بالمرحلة الثالثة

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، منذ قليل، استمرار فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية (المرحلة الثالثة) للتنسيق بمجموع ٢١٥ درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام.

_ شروط التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية

وأكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بالمدرسة المطرية وهي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات ٢١٥ درجة بالشهادة الإعدادية.

4 - حضور الاختبار الإلكتروني.

5- حضور المقابلة الشخصية

6- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية .

_ المستندات المطلوبة

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2023 وموضح به بيان درجات المواد الدراسية ( أصل ) وصور طبق الأصل من شهادة الابتدائية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها .

_ إدارة التعليم الفني

وأوضح شحاته أن تلك المستندات المطلوبة سيتم تقديمها بمعرفة الطالب أو ولي الأمر بمقر إدارة التعليم الفني في ديوان عام المديرية في مواعيد العمل الرسمية لمدة ٤ أيام من صباح غداً الإثنين وحتي الخميس ٢١ أغسطس الجاري .

واعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بجميع مجالاتها "صناعي، زراعي، تجارى، فندقي".



- التعليم الزراعي

جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع ٢٢٠ درجة بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية من ١٦٥ إلى ١٦٠ درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع.