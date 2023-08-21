محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية الفنية

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بجميع مجالاتها "صناعي، زراعي، تجارى، فندقي".



- التعليم الزراعي

جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع ٢٢٠ درجة بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية من ١٦٥ إلى ١٦٠ درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع.

كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة ١٤٥ درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الأدنى للقبول ١٤٠ درجة، وبراني الزراعية من ١٧٥ إلى ١٧٠ درجة ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية.

- التعليم الصناعي

جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو ٢، ٢١٠ درجة إلى ٢٠٠ لفصل البترول، ومن ١٨٠ درجة إلى ١٧٠ للبنين للحاصلين على الإعدادية من إداراتى مطروح والنجيلة و١٢٠ درجة للحاصلين على الإعدادية المهنية، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول ١٨٠ درجة إلى ١٧٠ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو( ٧) من ١٦٥ إلى ١٦٠ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة مطروح.

أما مدرسة النجيلة البحرية "فصول ملحقة" فجاء الحد الأدنى للقبول من ١٥٠ الى ١٤٥ درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط ومدرسة براني الصناعية بنين من ١٦٠ إلى ١٥٥ درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة براني، ومدرسة سيوة الصناعية ١٤٥ درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين من ١٥٥ درجة إلى ١٥٠ درجة، والضبعة الصناعية بنات ١٦٠ درجة إلى ١٥٠ درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من الضبعة ، والفصول الملحقة بتل العيس بمدينة العلمين ١٤٥درجة إلى ١٤٣ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط وبالنسبة للفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين ١٧٥ درجة إلى١٧٠ درجة، وللبنات من ١٨٠ درجة إلى ١٧٠ درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة الحمام وقطاع البنجر.

_التعليم التجاري والفندقي

جاء الحد الأدنى للقبول لمدرسة مطروح الفندقية المشتركة ١٧٠ درجة إلى ١٦٥ درجة للبنين والبنات ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى ١٧٥ درجة إلى ١٧٠ درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنين ١٤٥ درجة إلى ١٤٣ درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات ١٤٠ درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين ١٤٣ درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات ١٦٠ درجة والحمام التجارية بنين ١٤٨ درجة ومدرسة برانى التجارية المشتركة ١٥٥ درجة وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إداراتى برانى والنجيلة، والسلوم التجارية المشتركة ١٤٠ درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة ١٥٥ درجة.



كما جاء تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بحد أدنى ١٦٥ درجة بمطروح الصناعية بنين فنى بترول، و١٦٠ درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية و١٥٠ درجة بالتبريد والتكييف و١٤١ درجة بقسم الالكترونيات، والحاسبات و١٤٠ درجة بقسم سيارات، نجارة أثاث و١٤٠ درجة بقسم تشكيل ولحام وتشغيل المعادن.

وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات ١٤٠ درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية، و١٤٠ درجة بمدرسة الزخرفية بنين، و١٤٠ درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بالضبعة الصناعية بنين، و١٤٠ درحة الحمام التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعي بالحمام للبنين والبنات، و١٤٠ درجة لكلا من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية و١٤٠ درجة للقبول بمدرسة تل العيس "فصول ملحقة" لكل من قسم تركيبات ومعدات كهربية وقسم تبريد وتكييف.