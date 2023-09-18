وكيل "تعليم مطروح" يتابع فعاليات ختام النشاط الصيفي

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ختام فعاليات النشاط الصيفي للتربية الفنية والمكتبات والمركز السيكولوجي بمدرسة السادات في حي الشروق بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية.

_ تفعيل خطة الأنشطة التربوية

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالتفعيل المتميز لخطة الأنشطة التربوية على مدار أشهر الصيف والتي تم استثمارها لاكتشاف وصقل المواهب وتنمية مهارات الطلاب في كل المجالات، مقدما التحية لتوجيهات عموم الأنشطة التربوية تقديرا للمجهود المتميز خلال المرحلة الماضية وتحقيق مراكز متقدمة بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.

_ تكريم المشاركين في النشاط الصيفي

من جانبة كرم وكيل تعليم مطروح عددا من الطلاب والمعلمين والموجهين الذي شاركوا بفعالية في نجاح منظومة النشاط الصيفي كذلك كرم موجه عام التربية النفسية ومشرفي النادي السيكولوجي ومدير مدرسة السادات تقديرا للنجاح الكبير الذي حققه النادي والذي شهد إقبالا كبيرا من الطلاب وساهم في تقديم الدعم النفسي والنصائح التربوية الإيجابية علي مدي أشهر الصيف.

وفى سياق آخر كان قد أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أمس، استمرار فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية (المرحلة الثالثة) للتنسيق بمجموع ٢١٥ درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام.

_ شروط التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية

وأكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بالمدرسة المطرية وهي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات ٢١٥ درجة بالشهادة الإعدادية.

4 - حضور الاختبار الإلكتروني.

5- حضور المقابلة الشخصية

6- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية

IMG-20230918-WA0024

IMG-20230918-WA0025

IMG-20230918-WA0026

IMG-20230918-WA0029

IMG-20230918-WA0028

IMG-20230918-WA0027

IMG-20230918-WA0032

IMG-20230918-WA0031