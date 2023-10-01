الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الحصص الدراسية للعام الدراسي 2023-2024

طلاب
طلاب

مواعيد الحصص الدراسية ٢٠٢٣، ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية تزامنًا من انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، اليوم الأحد على مستوي الجمهورية.

مواعيد الحصص الدراسية للعام الدراسي 2023/2024

وحددت وزارة التربية والتعليم جدول مواعيد الحصص المدرسية  2023 لكافة الصفوف، كما يلي:
موعد الطابور المدرسي: 30 دقيقة من الساعة السابعة والربع صباحًا حتى الساعة 7:45.

وجاءت مواعيد  الحصة الأولى 40 دقيقة، تبدأ من الساعة 7:45 دقيقة صباحًا حتى 8:30 صباحا.

والحصة الثانية من الساعة 8:30 حتى الساعة 9:05 صباحًا.

والحصة الثالثة من الساعة 9:10 صباحا حتي الساعة 9:40

ثم تأتي الفسحة المدرسية ثلث ساعة، ثم استكمال باقي اليوم الدراسي.

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انطلاق العام الدراسي الجديد

للصفوف الأولى بكل المراحل التعليمية علي مستوى الجمهورية، ينطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، باستقبال طلاب الصفوف الأولى في اليوم الأول للدراسة، للتعريف بالمدرسة والترحاب بهم وتنظيم عمليات الدخول وعدم التكدس، واستقبال باقي الصفوف في اليوم التالي.

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بدء توافد الطلاب على المدارس فى أول أيام العام الدراسى الجديد (صور)

بالزينة، ورفع العلم المصري أعلى مبانيها، وطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى، استقبلت المدارس على مستوى الجمهورية طلابها، بعد الانتهاء من أعمال نظافة الفصول ودورات المياه وساحات المدارس وتعقيمها جيدا.

انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات المهمة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مراجعة الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف، كما شدد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، تعليمات هامة من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

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وزارة التربية والتعليم جدول دخول المدارس 2023 الطابور المدرسي الحصة الاولى الحصص المدرسية انطلاق العام الدراسي الجديد المراحل التعليمية

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