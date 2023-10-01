الأحد 01 أكتوبر 2023
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مصر

نائب وزير التعليم الفنى يتفقد مدارس البحيرة فى أول أيام العام الدراسى

الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في أول يوم دراسي بالعام الجديد ٢٠٢٤، عددًا من مدارس التعليم العام والفني بإدارة بندر دمنهور وإدارة أبوحمص التعليميتين.

وخلال الجولة تم تفقد مدارس (أحمد عرابي الابتدائية - مدرسة الشهيد أحمد بهجت مناع الاعداديه - مدرسة معاذ بن جبل الثانوية العامة بنات - مدرسة الشهيد محمد فوزي الحوفى الميكانيكية - مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية)، وأيضًا تم تفقد مدارس (أبوحمص الفنية الصناعية العسكرية بنين - مدرسة حمدى الشحات التجارية بنات - مدرسة أبوحمص الثانوية العامة المشتركة).

ورافقه خلال الجولة يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وعدد من قيادات المديرية للتعليم العام والفني.

وأكد مجاهد أنه جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة قيادات الوزارة للعملية التعليمية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات لأول يوم دراسي.

انطلاق الدراسة 

وأضاف مجاهد أنه تمت متابعة انطلاق الدراسة التي بدأت بتحية العلم وترديد النشيد الوطني وكلمة في طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد وأخرى عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، كما تضمنت أول حصة دراسية عن معركة العبور في حرب أكتوبر وتعريف الطلاب بالرموز والنماذج المشرفة من أبناء قواتنا المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وكذا التوعية والتعريف بالعيد القومي لمحافظة البحيرة.

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وأوضح نائب الوزير انتظام الطلاب والطالبات بالصفوف الأولى بمختلف المراحل الدراسية داخل 926 مدرسة تعمل يوم السبت موزعة على جميع الإدارات التعليمية التي تقدر بنحو 18 إدارة تعليمية.

واستقبلت اليوم الأحد، مدارس المحافظة وعددها 4224 مدرسة بكل مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة خلال الأيام الأولى من الدراسة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة الاستعدادات والالتزام بكل القرارات واللوائح المنظمة، مع تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، والالتزام بكل توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في هذا الشأن، والعمل على تذليل المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولًا بأول.

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جولات تفقدية لوزير التعليم فى أول يوم دراسى

وأضاف أنه تم خلال الجولة الاطمئنان على نظافة المدارس وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

في أول أيام الدراسة والتأكد من توافر الخامات اللازمة لتدريبات الطلاب والعمل على جذب الطلاب للمدرسة بإقامة الأنشطة المختلفة داخل المدرسة وتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس بجميع النوعيات وتسجيل الغياب الإلكتروني، وتوعية الطلاب بأهمية الحضور للمدرسة ومدى الاستفادة التي تعود عليهم للحصول على تعليم جيد والوصول إلى تحقيق أمانيهم.

محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني مدارس التعليم العام والفني انطلاق الدراسة تحية العلم ترديد النشيد الوطنى

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