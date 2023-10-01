الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مدارس المنصورة فى أول أيام العام الدراسى الجديد

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عددًا من المدارس بمدينة المنصورة شملت (مدرسة المنصورة المتميزة للغات 2- ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي الابتدائية)، وشارك في طابور الصباح في أول أيام العام الدراسي الجديد ليطمئن على سير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد يحيي، مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة.

تطوير العملية التعليمية

وأكد المحافظ أن تطوير العملية التعليمية من أول اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يحدث في عهده من إنشاء المدارس هو وبحق إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية.

وقال "مختار": "سعادتي بالغة لوجودي بين أبنائي الطلاب وخالص تهاني القلبية لهم  بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد"، مضيفًا: "أتمنى لكم عامًا دراسيًا سعيدًا، داعيًا الله عز وجل أن يمن عليكم بالتفوق والنجاح، وأن يمن على مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان".

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية تضم 3،875 مدرسة بإجمالي عدد طلاب 1،660 مليون طالب بجميع المراحل التعليمية (الابتدائية- الإعدادية- الثانوية العامة والفنية والدبلومات).

وثمَّن مختار دور المجتمع المدني بالدقهلية، الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية، الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات.

جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مدينه المنصوره وزارة التربية والتعليم

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