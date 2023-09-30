السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة: انتظام الدراسة وتوفير كل عناصر الجودة بالعملية التعليمية

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

شهدت جامعة المنصورة، اليوم السبت، انتظام الدراسة خلال بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024 م، سواء على مستوى المحاضرات والسكاشن مع انتظام تسكين الطلاب في المدن الجامعية، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، طبقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
 

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، على انتظام أعمال المحاضرات، بمختلف كليات الجامعة، والبالغ عددها 18 كلية وانتظام المحاضرات منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى انتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية والتِزَام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية، وتوفير كل عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها بنجاح، كما تشهد المدن الجامعية توافد الطلاب والطالبات للتسكين والإقامة بالمدن الجامعية.
 

وأضاف الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت المحاضرة الأولى عن مرور 50 سنة على انتصارات حرب المجيدة واليوبيل الذهبي للنصر، لتنمية  روح الانتماء والولاء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية التضحية في سبيل الوطن ومواجهة الفكر المتطرف الهدام.
 

كما تنظم  الجامعة عددا من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول، والتي تشمل عددًا من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية. 

IMG-20230930-WA0034
IMG-20230930-WA0034
IMG-20230930-WA0033
IMG-20230930-WA0033
IMG-20230930-WA0032
IMG-20230930-WA0032
جامعة المنصورة المنصورة انتظام الدراسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة

مواد متعلقة

افتتاح الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد مع بدء الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة

مصرع طالب على يد والده وعمه بميت غمر بمحافظة الدقهلية

مختار: أدعو الجميع إلى تبنى المشروعات والأفكار التى تلبى أهداف التنمية المستدامة

محافظ الدقهلية يشهد احتفال "أوقاف الدقهلية" بمناسبة المولد النبوى

محافظ الدقهلية يبحث تفعيل بروتوكول التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

مجلس جامعة المنصورة يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

ناشئو المصارعة بالدقهلية يشاركون ببطولة الجمهورية تحت 17 سنة بالصالة المغطاة

ندوة عن دور الشباب في بناء المجتمع بمركز شباب السلامية بالدقهلية

الأكثر قراءة

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

دفاع المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية: قرار المحكمة رسالة طمأنة لكل بيت مصرى

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر والتمثيل بجثته غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة