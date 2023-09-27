جهود مكثفة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة، حيث تتضمن هذه الإجراءات تنفيذ محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة، ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

وتابع "مختار" جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين في تنفيذ محاكاة التصدي لاحتمالية تواجد تجمعات المياه ببعض المناطق وأعمال تطهير بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

كما أوضح أحمد عبدالعظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنه تمت متابعة تنفيذ محاكاة على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز، وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم إغراق أحد الشوارع الرئيسية بعزبة صقر بالمدينة بالمياه، وخلال دقائق تم التحرك للموقع بكل المعدات، وتم إغلاق الشارع بالعلامات الإرشادية، وتم التعامل والسيطرة على الحدث بشفط المياه وإعادة الشارع إلى طبيعته قبل الإغراق خلال عشر دقائق بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالمجلس وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء، وشارك فى المناورة نواب رئيس المركز ومسئولو الحملة الميكانيكية والإشغالات والمخلفات الصلبة والمتابعة الميدانية والمهندسون والفنيون والعمال من شركة المياه الصرف الصحى وشركة الكهرباء والإدارة الصحية وإدارة الأزمات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف التأكد من كيفية وسهولة التعامل مع الموقف وتدريب أطقم العمال على الوضع وقت نزول الأمطار والسيول استعدادًا لمواجهة مخاطر الطقس حرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

محافظ الدقهلية يناقش استعدادات مواجهة هطول الأمطار

جدير بالذكر أن "محافظ الدقهلية" كان قد عقد عدة اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستعراض ومناقشة الاستعدادات لمواجهة احتمالية أخطار هطول أمطار غزيرة، حيث أكد "مختار"، خلال هذه الاجتماعات، بضرورة تطبيق نموذج محاكاة على الطبيعة، للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار، والتأكد من عمل التطهير اللازم لكل البالوعات وعزل أعمدة الكهرباء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كل الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال موسم الأمطار.

كما كلّف "مختار" الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر، والمتابعة الجادة لتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة.