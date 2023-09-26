محافظ الدقهلية يبحث تفعيل بروتوكول التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الدكتور محمد حسن عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والوفد المرافق له لتفعيل العمل ببروتوكول التعاون المشترك لتقديم البرامج التعليمية المتقدمة للعاملين بالمحافظة لرفع كفاءتهم..

حضر اللقاء الدكتور محمد صالح نائب رئيس الأكاديمية وعميد الكلية، والدكتور مصطفي محمود وكيل فرع الأكاديمية بـالدقهلية ، والدكتور محمد فؤاد مدير عام الفرع بالدقهلية، والمستشار صلاح الصاوي رئيس الشئون القانونية بالأكاديمية، ووائل عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية بأكاديمية السادات.

وبحث محافظ الدقهلية ورئيس مجلس إدارة اكاديمية السادات، آليات وسبل نقل فرع الأكاديمية من مدينة دكرنس إلي موقع جديد مميز بنطاق المحافظة؛ تيسيرًا علي الطلاب أبناء الدقهلية والطلاب الوافدين من خارج المحافظة.

مختار: التأهيل الإداري المناسب شرط أساسي لشغل الوظائف القيادية.

وقال "مختار" إن التأهيل الإداري المناسب شرط أساسي لشغل الوظائف القيادية من خلال البرامج التعليمية المتنوعة والمتخصصة في مجال الإدارة التي تقدمها الأكاديمية باعتبارها أول كيان حكومي متخصص في تأهيل القيادات الحكومية..

وثمن المحافظ دور القائمين علي العمل بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لما يبذلونه من جهود متميزة للارتقاء بكفاءة العاملين في كافة المجالات بمايساهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من القطاعات الحكومية..

ومن جانبه أعرب رئيس الأكاديمية، عن سعادته بزيارة محافظة الدقهلية العريقة اليوم، والتي أنجبت لمصر إعلاما في شتي المجالات، الدين والفن والأدب والسياسة والرياضية وغيرها من المجالات.

وأوضح "عبدالعظيم" أن هناك سعيًا دائمًا من خلال كافة البرامج التي تقدمها الأكاديمية لتقديم البرامج التدريبية المتقدمة والدراسات الهادفة لرفع كفاءة العاملين، وذلك بما يتناسب مع احتياجات العصر والخدمات المطلوبة .

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أن الهدف من البروتوكول هو تقديم خدمة الدراسة للدبلومات المهنية والدبلومات الأكاديمية والماجستير المهني في إدارة MBA الأعمال والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال DBA والماجستير والدكتوراه الأكاديمية بخصومات تصل لـ20 ٪ للعاملين بالمحافظة، وبخصومات لأسرهم من الدرجة الأولي تصل لـ10٪ .