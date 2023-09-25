الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إقامة معرض دائم باسم الغرفة التجارية بالمنصورة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، مجلس إدارة الغرفة التجارية والتجار والتموين؛ لمناقشة ووضع آليات لضبط وتخفيض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق.

جاء ذلك بحضور باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والسيد دياره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وأحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من تجار الدقهلية.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهودنا جميعا من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مخفضة لرفع المعاناة عنهم، من خلال توفير السلع بالمنافذ والمحال بكميات وأسعار تنافسية.

ووجه مختار، بسرعة إقامة معرض دائم باسم الغرفة التجارية بمدينة المنصورة وبالمراكز والمدن يضم كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في متناول المواطنين للحد من غلاء الأسعار وتخفيض الأسعار، لأن المنافذ الدائمة هي التي تعيد ضبط أسعار السلع بالأسواق.

كما وجه المحافظ، بإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة أهلا مدارس وأهل رمضان وغيرها للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار تنافسية، لأن مثل هذه المبادرات لها مردود إيجابي على المواطنين وعلي الأسعار.

وقال مختار، خالص شكري وتقديري لجميع تجار الدقهلية على تكاتفهم من أجل توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تنافسية من أجل مواطني الدقهلية وهذا ليس بجديد عليهم، فقد عاهدتهم على الإخلاص والوقوف بجانب المحافظة في كل المبادرات من أجل مواطني الدقهلية.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أيمن مختار الدقهلية محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية الغرفة التجارية

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